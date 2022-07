Debate com Pablo Marçal é o destaque da programação de julho do LIDE Noroeste Paulista 

O empresário e pré-candidato à Presidência da República conversa com filiados do grupo no próximo dia 14.

Filiados do LIDE, LIDE Futuro e LIDE Mulher Noroeste Paulista terão a oportunidade de conhecer mais um pré-candidato que estará na disputa pela presidência do País nas próximas eleições. Dessa vez é o renomado empresário do mercado digital, Pablo Marçal, que apresentará seus projetos e propostas para o futuro do Brasil no dia 14/07, a partir das 18h.

Bacharel em Direito com MBA em gestão empresarial e especialização em recursos humanos, Pablo Marçal se destacou nos últimos anos por ensinar autogestão, empreendedorismo e liberdade financeira, tornando-se um dos maiores nomes no mercado digital da América Latina.

Autor de mais de 25 livros, o goiano lançou oficialmente sua carreira política pelo Partido Republicano da Ordem Social (Pros) em março deste ano e, em maio, comunicou sua pré-candidatura à presidência do Brasil, utilizando as redes sociais para expressar suas intenções a respeito das eleições.

Mentorias Noroeste do Bem

A programação do mês também inclui as últimas mentorias on-line exclusivas para patrocinadores e apoiadores do projeto Noroeste do Bem.

Na próxima terça-feira, 12, a convidada é Rachel Maia, contadora, empresária e ex-CEO da Lacoste no Brasil. O empresário e filantropo sírio radicado no País, Elie Horn, que também é ex-presidente do grupo Cyrela, faz sua mentoria no dia 19.

Já em 26/07, a participação especial é de Bernardinho: economista, empresário, ex-jogador e treinador de vôlei e medalhista olímpico.

O Noroeste do Bem foi uma iniciativa do LIDE Noroeste Paulista em parceria com o Instituto Gerando Falcões, que conseguiu arrecadar mais de R$ 6 milhões para contribuir com o FAVELA 3D (Digital, Digna e Desenvolvida) – primeiro modelo de desfavelamento sustentável do Brasil a ser realizado com as famílias que vivem na favela da Vila Itália, em São José do Rio Preto.

Em agosto

O próximo grande evento do LIDE Noroeste Paulista já tem data marcada: será em 09/08, com a presença de Guilherme Benchimol, fundador e presidente executivo do Conselho de Administração da XP Inc.

Vale reforçar que, com exceção das mentorias, todos os eventos são exclusivos para filiados do grupo e abertos à imprensa interessada, mediante credenciamento prévio.

Debate LIDE Noroeste Paulista com Pablo Marçal

Data: quinta-feira, 14 de julho

Horário: das 18h00 às 21h00

Local: Polo Joalheiro – Av. Marco Constantini, 1555 – São José do Rio Preto

Mentorias exclusivas para patrocinadores e apoiadores do projeto Noroeste do Bem