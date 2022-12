De volta ao Santos, Gabriel Pirani vê evolução após passagem pelo Cuiabá 

Meia de 20 anos foi reintegrado ao elenco após empréstimo a pedido de Odair Hellmann.

Gabriel Pirani é um dos reforços caseiros do Santos para 2023. Emprestado ao Cuiabá para a disputa do Campeonato Brasileiro, o meia de 20 anos foi reintegrado ao elenco após pedido do técnico Odair Hellmann.

Pelo Dourado, o jogador do Santos atuou em dez partidas pelo Campeonato Brasileiro e marcou um gol. Para Pirani, a passagem pelo clube do Mato Grosso foi importante para evoluir e retornar mais forte para o Peixe.

“Acredito que o empréstimo ao Cuiabá me fez evoluir e ter o foco de retornar ainda mais forte para o Santos. Treinei intensamente nas minhas férias para poder voltar nas melhores condições possíveis para a pré-temporada. Agradeço a confiança da comissão técnica e da diretoria, e agora é trabalhar muito para fazer o meu melhor pelo clube em 2023.”

Pirani, inclusive, se reapresentou com o elenco santista para o início da pré-temporada, na última quarta-feira. Até sexta-feira, os jogadores realizam treinos e avaliações médicas em dois períodos.

Promovido da base ainda pelo técnico Cuca, na reta final do Brasileirão de 2020, Gabriel Pirani já disputou 74 jogos com a camisa do Santos. Neste período, marcou cinco gols e deu seis assistências. O atleta possui vínculo com o clube até dezembro de 2025.