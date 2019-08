DE TRIVELA – Outro nível

O São Paulo fechou com o lateral-direito Daniel Alves, da seleção brasileira. Contratação que garantiu ao atleta o maior salário do futebol nacional. O clube não confirma, mas o salário de Daniel Alves alcança cerca de R$ 1,5 milhão por mês, entre luvas e os vencimentos registrados em carteira.O jogador ex-PSG supera atletas como Gabigol, do Flamengo, por exemplo. O ex-santista fatura na casa de R$ 1 milhão mensais.

Há um mês e meio, Daniel Alves falava que tinha “outros objetivos” antes de voltar a atuar no Brasil. Porém, os planos do lateral-direito de 36 anos mudaram principalmente por conta do sonho de disputar a Copa do Mundo de 2022. Sem receber alguma proposta que o agradasse de clubes europeus, ele resolveu aceitar o projeto do São Paulo e assinou contrato justamente até o fim de 2022.

Quando estava na disputa da Copa América, Daniel Alves foi questionado sobre a possibilidade de voltar ao Brasil. Na ocasião, ele falou sobre o carinho por São Paulo, seu time do coração, e Bahia, onde começou a carreira, mas ressaltou que ainda tinha o objetivo de atuar no exterior.

Daniel Alves estava livre no mercado desde junho, quando acabou seu contrato com o Paris Saint-Germain, da França. Aos 36 anos, ele buscava um contrato longo de algum time europeu de ponta que disputasse a Liga dos Campeões. Também recebeu ofertas de clubes da China e do Catar que não empolgaram. Enquanto isso, o São Paulo monitorava a situação e adotava cautela. O clube tricolor avançou nas negociações comandadas pelo executivo de futebol Raí, e o lateral aceitou voltar a atuar no Brasil após 17 anos.O São Paulo será o quinto clube de Daniel Alves, que realizará o sonho de jogar no seu time de coração. Ele iniciou a carreira no Bahia e ficou 17 temporadas na Europa: Sevilla e Barcelona, da Espanha, Juventus, da Itália, e Paris Saint-Germain, da França.

“Eu poderia ter escolhido qualquer lugar para jogar, mas eu escolho voltar para o Brasil. Pelo meu país, pelo meu povo, pelo meu clube de coração. É irreal, mas estou aqui”, afirmou Daniel Alves no vídeo do anúncio produzido pelo São Paulo.

Daniel Alves fecha com Juanfran o elenco do São Paulo para o restante de 2019. A chegada de um lateral-direito era pedida pelo técnico Cuca havia meses. Neste meio de temporada, o clube já tinha contratado o atacante Raniel.

Jefferson Camargo é jornalista e colaborador deste Diário. Pai da Ana Laura e do Lorenzo