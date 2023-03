De ‘saidinha’: ladrão é preso após furtar bicicleta e acaba liberado em Votuporanga 

O receptador que deixou recentemente o sistema prisional não foi encontrado; bicicleta foi recuperada e devolvida à vítima.

Neste domingo (19.mar) a equipe de Força Tática da Polícia Militar elucidou um crime de furto, recuperou a bicicleta subtraída e prendeu o suspeito do crime que goza da ‘saidinha temporária’ em Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, a bicicleta foi furtada de dentro de um imóvel no bairro Chácara Aviação; contudo, à vítima forneceu à PM imagens de monitoramento que flagraram o criminoso em ação.

De posse das características do suspeito, os policiais localizaram o indivíduo – que goza do benefício de reintegração do preso à sociedade, conhecido popularmente como ‘saidinha’ – que estava na casa de seus pais; porém, nada de ilícito foi encontrado com ele, nem mesmo a bicicleta. A camiseta que ele vestia no momento do furto foi encontrada nos fundos da residência.

Questionado, o indivíduo apontou quem seria o receptador do produto de furto.

Em diligência na casa do suspeito da receptação, que é recém-egresso do sistema prisional, os PMs foram recebidos pelo pai do indivíduo que explicou que ele havia saído de casa há poucos minutos. A bicicleta foi encontrada em um dos quartos da residência.

O indivíduo preso inicialmente pelo furto foi apresentado na Central de Flagrantes, ouvido e liberado.

A bicicleta foi devolvida à vítima.