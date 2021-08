De pai para filha: amor e dedicação ao Kickboxing superam gerações em Votuporanga 

Academia Dragon graduou mais três faixas pretas no último final de semana, na sede da Confederação Brasileira de Kickboxing, em São Paulo; dentre os alunos de Edivino Lisboa da Silva, sua filha Rafaela.

Edivino Lisboa da Silva é um exemplo de atleta do Kickboxing e suas conquistas no esporte como: tricampeonato brasileiro, tetracampeonato paulista, títulos da Super Copa e Inter Copa o transformaram em lenda viva e depois, num formador dedicado de novos atletas e Delegado Regional da Confederação Brasileira da modalidade.

Porém, em um ano que Edivino, com mais de 35 anos dedicados ao esporte, comemorou o anúncio do Comitê Olímpico Internacional reconhecendo e filiando a WAKO (World Association of Kickboxing Organizations) como membro oficial, colocando a modalidade nos próximos jogos olímpicos (Paris 2024), após um longo processo, que durou cerca de 25 anos, 2021 ainda lhe guardava mais um presente especial, a graduação de sua filha Rafaela Lisboa, na faixa preta, seguindo os passos do pai.

“Eu me aposentei agora, após 35 anos de trabalho, de academia, e estou muito feliz é um sonho que eu tenho. Eu sou um cara precursor desse esporte aqui [em Votuporanga], e chegou a hora; não é porque é minha filha não, teve que ralar e merecer. Ao final, ela foi lá e mereceu, é faixa preta, muito gratificante para mim”, explicou o Mestre Edivino, que não escondendo o orgulho pela conquista da filha, completou: “É a única mulher faixa preta aqui da região. Ela batalhou demais e merece o reconhecimento”.

A graduação ocorreu no último final de semana, sábado (21) e domingo (22), na sede da Confederação Brasileira de Kickboxing, no bairro Ipiranga, em São Paulo/SP. Representando a Academia Dragon de Votuporanga, além de Rafaela, Marcelo e Natal também conquistaram suas faixas pretas.

Mesmo diante da falta de valorização e investimento no esporte por parte do Poder Público, citado pelo mestre, Edivino continua seu trabalho de preceptor que já foi responsável pela formação de mais de 300 atletas ao longo dos anos, graduando 6 faixas pretas e influenciando na trajetória de incentivo ao esporte de milhares de pessoas.

A Academia Dragon fica na Rua São Paulo esquina com a Rua Maranhão, no bairro Vila Marin, oferecendo também outras modalidades de lutas e até aulas particulares. Para mais informações, ligue no (17) 3046-8357.