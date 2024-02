De olho no topo da tabela, CAV enfrenta o União São João fora de casa 

Duelo pela 10ª rodada do Campeonato Paulista da Série A3 ocorre nesta quarta-feira (28), às 15h, no Estádio Hermínio Ometto, em Araras/SP.

O Clube Atlético Votuporanguense volta campo nesta quarta-feira (28.fev), às 15h, contra o União São João, no Estádio Hermínio Ometto, em Araras/SP. O duelo é válido pela 10ª rodada do Campeonato Paulista da Série A3.

O CAV que aparece como 4º colocado na tabela, vem de vitória, de virada, por 3 a 2, contra o Red Bull Bragantino II, na Arena Plínio Marin, encerrou a preparação na manhã desta terça-feira, na Toca do Pantera.

Na planilha do técnico Rogério Corrêa aparecem desfalques importantes no Votuporanguense: Reinaldo que sofreu luxação no cotovelo esquerdo, e Rocha que fraturou a fíbula da perna esquerda e sofreu uma luxação no tornozelo – lesionados na última rodada, seguem no Departamento Médico. Já Adriano Luiz fica de fora para cumprir suspensão, já que foi expulso após a partida contra o Massa Bruta.

Apesar do curto espaço para preparação, o elenco alvinegro está confiante, como demonstrou o volante Edson, pouco antes do embarque para Araras: “A nossa expectativa é ganhar o jogo. Sabemos que é um jogo muito difícil, contra um time muito qualificado. Mas a gente treinou bastante a semana toda para conseguir um bom resultado lá”, comentou.

Por outro lado, o União São João, 13º na tabela, vem de derrota para o Catanduva por 1 a 0, em jogo disputado no Estádio Silvio Salles, em Catanduva. Pressionado, o time de Araras segue com oito pontos, próximo da zona de rebaixamento, e pode ser alcançado pelo São Caetano até o final da rodada.

Esse duelo em Araras é o primeiro de dois compromissos longe da Toca que o Pantera Alvinegro fará em sequência, já que no próximo sábado (2), às 19h, enfrenta o Bandeirantes, no Estádio Pedro Marin Berbel, em Birigui/SP.