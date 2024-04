De olho no Desportivo Brasil, CAV fecha preparação em Salto 

O jogo da ida da semifinal do Paulistão A3 ocorre neste sábado (13), às 15h, no Estádio Ernesto Rocco, em Porto Feliz. Já o confronto da volta será no próximo sábado (20), às 18h, na Arena Plínio Marin.

O Clube Atlético Votuporanguense treinou no período da manhã desta quinta-feira (11.abr), na Arena Plínio Marin, e embarcou para Salto/SP no início da tarde, onde fará o último treino nesta sexta-feira, antes do jogo da ida da semifinal do Campeonato Paulista da Série A3.

De olho no Desportivo Brasil, o Votuporanguense não contará com Anderson Tanque e Israel que estão no Departamento Médico. O restante do elenco está integralmente à disposição do técnico Rogério Corrêa.

O confronto de 180 minutos inicia no sábado (13), às 15h, no Estádio Ernesto Rocco, em Porto Feliz. Já o confronto da volta será no próximo sábado (20), às 18h, na Arena Plínio Marin.

Semifinais sem VAR

Uma reunião realizada na terça-feira (9), na Federação Paulista de Futebol (FPF), coordenada pelo presidente, Reinaldo Carneiro Bastos, com os quatro times semifinalistas do Paulistão Sicredi A3, serviu para deliberações importantes, tais como o anúncio de que os jogos desta fase do campeonato não serão acompanhados pelo VAR, optando-se por um método alternativo: a presença de um quinto árbitro colaborando com o quarto árbitro diretamente na beira do gramado.

Além disso, ficou estabelecido que os profissionais designados para esses confrontos serão árbitros da CBF, visando assegurar maior qualidade na arbitragem. A FPF também se comprometeu em reforçar o seu efetivo durante as partidas, garantindo um ambiente de jogo justo e seguro para todas as equipes envolvidas.

Na oportunidade, o CAV foi representado pelo gerente de futebol Rogério Marques.