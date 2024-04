De olho no Desportivo Brasil, CAV encerra preparação nesta sexta-feira 

Está marcado para às 17h, o último treino antes do duelo da volta da semifinal do Paulistão A3, que ocorre no sábado (20), às 18h, na Arena Plínio Marin. Votuporanguense faz rifa online.

Em uma semana cheia para preparação para o duelo da volta da semifinal do Paulistão A3, que ocorre no sábado (20.abr), às 18h, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga, o Clube Atlético Votuporanguense também confirmou sua participação na Copa Paulista 2024, e anunciou em suas redes sociais uma rifa online, custando R$2,99 por número e valendo uma camisa autografada do clube e uma bola oficial do Paulistão.

O jogo deste sábado, contra o Desportivo Brasil, vale o acesso a Série A2 de 2025, e automaticamente uma vaga na final do estadual. E como o primeiro jogo terminou sem gols, em caso de novo empate, a vaga será decidida nos pênaltis.

De olho no Dragão Chinês, o Pantera Alvinegro finaliza a preparação na tarde desta sexta-feira, no palco do jogo.

Enquanto CAV e Desportivo Brasil decidem quem fica com a vaga na final e o acesso a divisão de cima, na outra chave, o Grêmio Prudente que fez o dever de casa e começou vencendo o EC São Bernardo por 2 a 1, no Estádio Prudentão, vai definir a vida no estadual às 10h do domingo (21), no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André.

Ingressos

Para o torcedor que quiser adiantar seu passaporte para empurrar o CAV, evitando transtornos, como por exemplo, longas filas nas bilheterias da Arena Plínio Marin, os ingressos já estão à venda: R$ 30 – Setor 1 – Arquibancada Coberta; R$ 15 – Setor 2 – Arquibancada Geral. A torcida do Dragão Chinês pode adquirir o setor visitante por R$ 15.

Fora da Arena, os pontos de vendas, são: Polizeli Parafusos, Victor Celulares (Loja Pacaembu), Posto Flor de Lis (Antigo Konstru), Espeto do Ortiz, Penélope, Poly Sport e no site Guiche Web