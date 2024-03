De olho na ponta da tabela, CAV enfrenta o Bandeirante neste sábado 

Duelo ocorre às 19h, no Estádio Pedro Marin Berbel, em Birigui, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista da Série A3.

O Clube Atlético Votuporanguense concluiu na tarde desta sexta-feira (1º.mar) a preparação para o duelo contra o Bandeirante, neste sábado, às 19h, no Estádio Pedro Marin Berbel, em Birigui/SP, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista da Série A3.

O Pantera Alvinegro vem de empate em 1 a 1 com o União São João, no Estádio Hermínio Ometto, em Araras/SP, na última rodada. E para o segundo jogo seguido longe da Toca do Pantera, o CAV terá o retorno de Adriano Luiz que cumpriu suspensão por cartão vermelho, assim como a possível volta de Igor Pimenta; já Reinaldo Júnior ainda passará por avaliação que decidirá sua volta nesta rodada do estadual.

A planilha de Rogério Corrêa também tem buracos, isso graças à ausência de quatro jogadores: Israel, Nando e Vinícius Baracioli (por cartões amarelos); além de Fábio, que foi expulso em Araras.

Em Votuporanguense aparece na 5ª posição da tabela com 15 pontos conquistados, ou seja, dentro da zona de classificação da primeira fase, onde passam os oito primeiros clubes.

Já o Bandeirante, 13º na classificação com 13 pontos, vem de derrota para o Sertãozinho por 1 a 0, fora de casa. E assim, após o revés no Estádio Fredericão, o BEC chegou a terceira partida consecutiva sem vencer e fora da zona de classificação receberá o CAV pressionado.

Após o duelo em Birigui, o CAV voltará a atuar sob seus domínios e no próximo sábado (9.mar), às 18h, enfrentará o atual vice-líder do Paulistão A3, Catanduva, na Arena Plínio Marin, em jogo válido pela 12ª rodada da competição.