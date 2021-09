De olho na liderança do grupo, Tanabi recebe o Mirassol pela quinta rodada do Sub-20

O Índio da Noroeste entra em campo com reforço internacional, o centroavante Alejandro Cervantes que já defendeu seleção da Bolívia.

O Tanabi Esporte Clube recebe o líder Mirassol, nesta quinta-feira (2) no Estádio Alberto Victolo, em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Paulista Sub-20. Os dois clubes buscam a liderança do grupo 01. Para o duelo, o Índio da Noroeste contará com o reforço de uma contratação internacional, a chegada do centroavante Alejandro Cervantes.

O Tanabi vinha com uma campanha de 100% de aproveitamento, até empatar em 1 a 1 contra o Atlético Monte Azul, fora de casa. Desde do início da competição, o alviverde está na vice-liderança da chave, no momento, com 10 pontos conquistados.

Nesta rodada, o Tanabi recebe o Mirassol que vem de quatro vitórias e a expectativa é de um grande jogo entre as duas equipes, conforme salientou o técnico do elenco anfitrião, Weligton Oliveira: “Expectativa de um grande jogo. Espero e desejo que nossa equipe possa desempenhar um bom trabalho”.

Ainda segundo o comandante, o Tanabi entra em campo buscando a vitória e os três pontos. “Como em todos os outros, a final são 3 pontos como qualquer outra partida. Nosso objetivo é ir jogo a jogo e somar o máximo de pontos possíveis”.

O técnico terá ao seu dispor o centroavante Alejandro Cervantes, natural da Bolívia, que chega para reforçar o elenco do Índio da Noroeste e já está relacionado para o duelo.

Por falar no reforço, o centroavante traz uma grande bagagem para o Tanabi, com suas passagens pela Seleção Boliviana Sub-15 e também por clubes do seu país de origem. “Passei pela maior academia da Bolívia, que é a Academia Tahuichi, fiz parte por muitos anos, viajei para a Argentina, Paraguai, Brasil. Passei também pelo Real America, 2ª Divisão Boliviana, depois fui para o Cooper também 2ª divisão boliviana. Fiz parte da seleção boliviana sub-15 e agora graças a Deus tive a oportunidade de vir jogar no Brasil e estou em um clube importante que é o Tanabi e estou aqui para contribuir com a equipe e ser campeão isso é o que todos queremos”, comentou Alejandro Cervantes.

O atleta comenta a expectativa de atuar no futebol brasileiro: “Para mim, jogar no Brasil é um sonho que todos os bolivianos desejam e muitos jogadores de outros países sonham em jogar no Brasil e graças a Deus tive a oportunidade de estar aqui”, diz Alejandro.

O jogador comentou ainda durante sua apresentação no novo clube que está muito feliz por estar no Brasil, buscando a realização de um sonho que é ser jogador de futebol, mas a saudade de familiares e amigos é grande. “Estou muito feliz de estar aqui, ao mesmo tempo, triste porque sinto saudades da minha família e amigos. Mas foi o que escolhi ser, é o meu sonho ser jogador de futebol profissional e estou a lutar por isso. Estou a começar no time importante que é o Tanabi e estou aqui para poder contribuir e ajudar o time a dar tudo de mim em cada treino a cada jogo. É por isso que estou aqui, para ajudar e dar o meu melhor para vencer jogos e possivelmente um campeonato que é o que nós estamos todos procurando”, concluiu o centroavante.

O confronto entre Tanabi e Mirassol ocorre às 15h desta quinta-feira, com transmissão ao vivo pelo Eleven, direto do Estádio Albertão.