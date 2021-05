De olho na liderança da Série A3, CAV visita o Desportivo Brasil

Times se enfrentam nesta segunda-feira (17), às 15h, em Porto Feliz/SP.

Desportivo Brasil e Votuporanguense entram em campo nesta segunda-feira, às 17h, no Estádio Ernesto Rocco, em Porto Feliz/SP, em duelo válido pela 12ª rodada da primeira fase da Série A3 do Campeonato Paulista.

Sem vencer há três jogos, o Desportivo Brasil busca recuperar a vaga no grupo dos oito melhores classificados à próxima fase da competição. Com 15 pontos, o time de Porto Feliz ocupa a décima colocação, um ponto abaixo do primeiro time dentro do G-8.

Em situação mais confortável, o Votuporanguense é o vice-líder e viu a diferença para o líder Noroeste cair para apenas um ponto. Por isso, o CAV confia que uma vitória nesta tarde pode render ao time a liderança ao término dos jogos da rodada.

*Com informações do globoesporte