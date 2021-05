De olho na liderança, CAV recebe o ameaçado Olímpia nesta quinta-feira

Duelo ocorre às 15h, na Arena Plínio Marin; matematicamente a Pantera Alvinegra está a uma vitória da classificação na Série A3.

Invicto há 11 partidas e terceiro colocado na tabela da Série A3 do Campeonato Paulista, o Votuporanguense recebe o ameaçado pelo rebaixamento Olímpia, às 15h, nesta quinta-feira (20), na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP.

A Pantera Alvinegra do técnico Rogério Corrêa, está embolado no bloco que lidera a competição juntamente com o líder Noroeste e o vice-líder Linense, todos com 21 pontos. O quarto colocado é o Nacional, com 18 pontos conquistados.

Em situação completamente diferente está o Olímpia, que vem de empate diante do Batatais por 1 a 1 na última rodada da competição. Na 13ª colocação com 13 pontos conquistados, o Galo Azul do treinador Marcelo Henrique, que é ex-técnico do CAV, ronda à zona de rebaixamento.

Ricardinho

Ainda na última rodada, no empate contra o Desportivo Brasil, o meia Ricardinho completou 80 jogos com a camisa do CAV se tornando um dos atletas que mais atuaram pelo clube.