De olho em estreia na Libertadores, Carpini ajusta São Paulo em treino tático 

Calleri se recupera de um rompimento no cisto de Baker, mas deve ficar à disposição para o jogo contra o Talleres, na quinta-feira, ao menos como reserva.

O técnico Thiago Carpini comandou nesta terça-feira, no CT da Barra Funda, mais um treino para a estreia do São Paulo na Conmebol Libertadores, contra o Talleres, na quinta-feira, às 21h, em Córdoba, na Argentina.

Na atividade desta terça, a penúltima antes da viagem para o país vizinho, Carpini priorizou um trabalho de cruzamento e finalização com superioridade numérica.

Depois, o treinador comandou um treinamento tático, com 11 jogadores contra 11 para aprimorar posicionamento e movimentação das equipes titular e reserva.

O São Paulo deve entrar em campo para enfrentar o Talleres com: Rafael, Rafinha, Arboleda, Diego Costa e Welington; Pablo Maia e Alisson; Wellington Rato, James Rodriguez e Lucas; André Silva (Calleri).

Calleri, porém, ainda é dúvida para o confronto, por isso o São Paulo não sabe se poderá contar com o centroavante como titular. O camisa 9 se recupera de um rompimento de um cisto de Baker na região posterior da sua perna direita.

Até o último fim de semana, ainda realizava apenas fisioterapia no gramado do CT da Barra Funda. Nesta terça-feira, apareceu em fotos com bola no campo.

Se não puder contar com Calleri ao menos para ser titular, o São Paulo deve utilizar o atacante André Silva, recém-contratado.

O Tricolor ainda treina nesta quarta-feira no CT da Barra Funda antes da viagem para Córdoba.

