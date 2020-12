DE OFFICE BOY À PRESIDENTE – Rogério Marques será eleito o novo presidente do Assary neste domingo

Danilo Camargo

Rogério Marques Fernandes (47) será eleito o novo presidente do Assary Clube de Campo neste domingo (6) em eleição que terá apenas uma chapa. Rogério, que é aposentado como tenente, após 26 anos de trabalhos prestados à Polícia Militar, é casado com Janaína Canato e tem dois filhos: Rafael (18) e Ana Carolina (11).

Em entrevista ao Diário ele conta que é associado do Clube há 40 anos e lá teve seu primeiro emprego com carteira assinada; foi office boy entre os seus 14 e 18 anos. Após seu primeiro trabalho que se findou no dia 1º de novembro de 1993, após 3 dias, se apresentou ao quartel da PM e seguiu carreira até se aposentar.

Nascido em um sítio na Vila Alves veio para Votuporanga com apenas 5 anos. Ele conta que em sua carreira militar prestou serviços em Ribeirão Preto, Olímpia, Catanduva, Nhandeara e em Votuporanga, um pouco antes da sua aposentadoria.

Formado em Educação Física, é o atual presidente do Conselho, mas já foi coordenador de Esportes do Clube, membro do Conselho de Disciplina e participou do Tribunal de Justiça Desportiva.

Ele conta que a atual diretoria presidida por Mauricio Santini enxergou nele todos os requisitos para assumir a presidência, desse que é um dos maiores clubes da região. “Eu como presidente do Conselho possuo um histórico de serviços prestados à entidade e essa diretoria entendeu que eu seria um nome mais forte para assumir a presidência”, conta.

“A partir do dia 1º de janeiro tenho a incumbência de repatriar as famílias de associados, que devido a pandemia, acabaram por se afastar. Como educador físico quero levar garotos de 6 a 15 anos para se envolverem com o futebol de salão e de campo, além de criar outras modalidades esportivas voltadas às crianças”, promete Rogério.

“Pretendo melhorar o Parque Aquático com novos brinquedos, mas para isso vamos correr atrás de parcerias privadas, já que atualmente os recursos da entidade andam escassos. Quanto mais associados no Clube, fica mais fácil de administrá-lo e este será um dos nossos desafios: repatriar o associado. A pandemia trouxe muitas dificuldades para o Clube, a atual administração teve que se readequar para manter suas portas abertas, situação bem diferente dos clubes da região da região que sucumbiram com a falta de recursos e foram obrigados a encerrarem suas atividades”, esclarece.

“O Assary é um patrimônio de Votuporanga, um verdadeiro cartão postal da nossa cidade. Aqui sempre foi um local das famílias se reunirem, essa sempre foi a nossa característica. Temos estrutura para todas as idades; aqui se passa o dia todo com nossos espaços voltados à pesca esportiva, piscinas, campos e quadras esportivas, além de uma completa lanchonete. Oferecemos lazer o ano todo!”.

A eleição da nova diretoria do Assary acontecerá neste domingo (6). O pleito será das 8h às 17h e só podem votar associados titulares que estejam quites com suas mensalidades. A Chapa encabeçada por Rogério foi batizada de “Assary Novos Tempos”.

Rogério explica que apenas a sua chapa foi formalizada no tempo hábil, nenhuma outra se inscreveu. “Os associados vão às urnas com apenas a nossa Chapa, mas é importante que todos compareçam, é democrático, faz parte do regulamento”, cobra o futuro presidente.

O Assary Clube de Campo foi fundado em 7 de outubro de 1964. Possui uma área de 4,6 alqueires com 10 mil quadrados de área construídas, são dois mil associados que juntos aos seus agregados totalizam uma população de quase 10 mil pessoas, número maior do que habitantes de muitas cidades vizinhas.

Para o ano de 2021 ainda não existe uma agenda de eventos. “Ainda não poderemos fazer nada, pois seguimos as regras sanitárias do município e do estado. Atualmente seguimos rigorosamente os horários determinados até às 22 para funcionamento, além de mantermos os 40% permitidos de pessoas na lanchonete, academia e demais dependências”, esclarece.

O atual presidente Mauricio Santini faz um apelo para que o associado vá votar neste domingo. “Precisamos dessa anuência dos associados para aumentar ainda mais a credibilidade da futura diretoria”, disse e completou, “Quero agradecer aos associados que mantiveram suas mensalidades em dia durante a pandemia, pois foi primordial para mantermos nossa Folha de Pagamentos, além das diversas despesas que o Clube continuou a ter, mesmo estando fechado”.

Para a futura diretoria Rogério cita que será composta por associados que são empresários locais e que poderão emprestar suas experiências para administrar o clube com competência e transparência. “O Clube é uma entidade sem fins lucrativos e o trabalho da diretoria é 100% voluntário, mas necessitamos do apoio dos associados para manter este patrimônio funcionando”, finaliza Rogério.