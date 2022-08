De Luan a Soteldo: lesão de Sánchez abre disputa por vaga no meio de campo do Santos 

Veja quais são as opções do técnico Lisca para o lugar do meia uruguaio.

Lisca tem uma dúvida para montar o Santos que irá a campo contra o São Paulo, neste domingo (21.ago), na Vila Belmiro, às 18h, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia Carlos Sánchez teve constatada uma lesão no posterior da coxa esquerda, sofrida na derrota para o América-MG.

A lesão do uruguaio abre uma disputa por uma vaga no time titular. Entre as opções, três chegaram no Peixe na última janela de transferências, enquanto outros dois já estavam no elenco.

Uma alternativa é a entrada de Luan. O meia, emprestado pelo Corinthians, já substituiu Sánchez no duelo contra o América-MG. O jogador conta com a confiança de Lisca, que enxerga no meia-atacante uma grande qualidade para jogar entrelinhas. No entanto, o jogador precisa entrar no padrão tático do Peixe, como o auxílio na recomposição e retomada de bola.

Outra opção é a entrada de Gabriel Carabajal. O argentino, contratado do Argentinos Juniors, disse poder jogar em todas as funções no meio de campo, mas prefere atuar por dentro, pelo lado esquerdo. Assim como Luan, ele ainda passa por adaptação ao esquema de Lisca.

Assim como Carabajal, o atacante Soteldo chegou nos últimos dias, por empréstimo do Tigres, do México. O atleta costuma atuar no ataque, aberto pela esquerda. Porém, já se colocou à disposição para jogar no meio-campo. Tanto o venezuelano quanto Carabajal já estão inscritos e aptos.

Entre as opções que já trabalhavam com Lisca estão Bruno Oliveira e Lucas Barbosa. O primeiro chegou a ser utilizado na função contra o Fortaleza. O próprio treinador santista disse que queria ver o jogador mais próximo dos atacantes.

Porém, o camisa 40 do Peixe não foi bem e acabou substituído por Barbosa, que recebeu elogios do comandante. Mas Lisca já tem utilizado Lucas Barbosa como titular no ataque, pelo lado direito.

Caso ele seja recuado para a linha de meio-campo, uma vaga seria aberta na frente, com a possibilidade da entrada de Ângelo ou do próprio Soteldo.

*Com informações do ge