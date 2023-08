De Haro celebra 75 anos de loja

Uma história de tradição, qualidade e comprometimento com a comunidade local

No sábado (05/08) a De Haro completou 75 anos e celebrou com uma cerimônia em sua loja da Rua Amazonas. O local foi decorado, com balões, arranjos de flores e foi servido um café da manhã aos convidados e clientes que passaram por lá.

Durante o evento, foram feitas várias homenagens, reconhecimentos da história e do sucesso da loja ao longo dos anos.

O Padre Gilmar Margotto, pároco da Catedral conduziu a cerimônia religiosa e encerrou com as bençãos do local e dos presentes.

Foram registradas as presenças do prefeito Jorge Seba e da primeira Dama Rose Seba. Em seu pronunciamento Seba reconheceu: “São 75 anos de história e de orgulho para o comércio local, uma trajetória de sucesso e impacto para a comunidade, parabéns!”

A presidente do Sindicato dos Comerciários, Lia Marques, disse que em toda a existência da sua entidade na cidade, nunca a De Haro foi alvo de alguma reclamação trabalhista. “Sebastião De Haro sempre respeitou os direitos dos seus colaboradores”, defendeu.

Já Glauco Ventura, presidente da ACV (Associação Comercial de Votuporanga) afirmou: “É uma data marcante e um momento de orgulho, não só pra nós da Associação Comercial, como para toda a cidade de Votuporanga e de todo comerciante. Este é um grande exemplo de perseverança e de resiliência, porque uma empresa nos dias atuais com toda tecnologia e com todo o mundo digital (…) Não possuímos um sistema tributário que nos ajude, políticas públicas, nem legislações, é tudo no peito e na raça. São 75 anos da loja De Haro, fica aqui o cumprimento da Associação Comercial.”

João Herrera presidente do Sincomércio (Sindicato do Comércio Varejista), afirmou: “Parabéns De Haro pelos 75 anos de história e sucesso! É admirável a sua trajetória e dedicação em oferecer produtos de qualidade e excelência em atendimento. Que essa data seja celebrada com muita alegria, reconhecimento e gratidão por todos os momentos marcantes que a loja proporcionou aos seus clientes ao longo desses anos.”

Natalia De Haro atual administradora da loja, disse: “As pessoas falam que eu tenho muita sorte, de ter um negócio pronto e com uma marca forte, conhecida. É verdade! Mas minha maior sorte não é o negócio, mas ser filha do Sebastião De Haro.”

“Quando falo que sou filha do “Tião” as portas, os sorrisos se abrem, às vezes acompanhado de alguma piada do Corinthians, mas entendo porque temos um artilheiro. Tenho muito orgulho e gratidão disso, mas a responsabilidade tem o mesmo tamanho e força. Isso me impulsiona a querer entregar o melhor para nossos clientes e continuar essa grande história que ele fez com maestria.”

Natalia lembrou que além de comemorar os 75 anos da Loja, agosto também, se comemora o aniversário do “Comandante desta história” e o dia de Votuporanga (08/08).

“Votuporanga é uma terra de oportunidades, tanto que, oferece oportunidades e trabalho para pessoas da região e até de outros estados; aqui na Loja temos exemplos disso, a Dani que é de Álvares Florence e a Taís que veio do Mato Grosso em busca de oportunidades.”

Para encerrar Natália convidou a todos para conhecer a coleção Primavera/Verão para toda a família, além de lembrar que tem ótimas sugestões de presentes para o Dia dos Pais.