Das ondas da Rádio Clube FM o sucesso do programa de Silvinha Amaral – Estilo e Cia

Silvia Amaral apresenta um programa na Radio Clube FM de Votuporanga, dona de um sorriso que encanta, linda e muito simpática, com um olhar afiado e questionador, leva o ouvinte a refletir sobre bem-estar, qualidade de vida, estética e saúde de uma maneira profunda e constante. Mostra que a vida pode ser boa apesar das dificuldades diárias, das imperfeições que todos tem, dos incômodos que nos cercam. E que é missão de cada um extrair o melhor da vida um dia após o outro.

O programa, que chama Estilo e CIA, fala sobre beleza, moda, estética, saúde e qualidade de vida e proporciona altos índices de audiência.

Ela conta que trabalhou anos no ramo farmacêutico, mas aos poucos a estética chamou profundamente sua atenção e com isso hoje, depois de se especializar em diversos cursos se tornou uma especialista em tratamentos a laser, sendo seu carro chefe a depilação definitiva. “Desde que voltei para Rio Preto, meus atendimentos na clínica de depilação a laser criaram forças e assim surgiu a minha empresa SILMAC estética avançada e saúde à qual tenho muito orgulho!”

Sua dica para quem quer ter sucesso: “Vai! Se der medo, vai com medo mesmo! Pois o medo nos impede de tomar boas decisões. Se eu tivesse deixado esse medo me dominar lá atrás, eu não estaria onde estou hoje. Siga em frente sempre, estude bastante e tenha vontade, atitude e acima de tudo, humildade. Tudo vai dar certo!”.

Silvia conta um pouco sobre como tudo funciona e fala como começou no mundo da estética, beleza, e qualidade de vida:

DV: – “Atualmente, as pessoas já estão mais conscientes do que é a procura pela qualidade de vida e saúde, muito antes da estética e padrão social. Como a sua atuação e trabalho vem de encontro com esse novo comportamento das pessoas?

A percepção que as pessoas vem tendo de si, facilita meu trabalho como farmacêutica atuante na área da estética, viabilizar a conscientização que cuidar da beleza, não só por vaidade, mas sim para um bem estar físico, psicológico e social, atrelados a comportamentos de saúde, estética, medicina e qualidade de vida, fazem parte da construção do processo de mudança que o paciente busca e como você mesmo disse, as pessoas já estão tomando consciência.”

DV: – Como apresentadora e especialista de comunicação estratégica de moda, influenciadora na transformação de beleza com utilização de recursos estéticos e moda e qualidade de vida, acredita que as marcas brasileiras ainda criam o estereótipo do corpo perfeito?

“(risos) Essa pergunta me faz questionar, principalmente na parte que diz, especialista de comunicação estratégica de moda, porque não me considero assim!

Para responder essa pergunta vou usar Provérbios 16:3 se me permite . “Consagre ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão bem sucedidos”, de alguma forma o Senhor usa as pessoas para tocar a alma de alguém. O quadro da Rádio Clube FM, onde hoje estou como apresentadora, tem toda uma equipe por trás para acontecer, leva a importância da aceitação, conscientização e clarividência que a pessoa tem de si, estimulando a autoestima e autocuidado, embora acreditamos que o mundo contemporâneo da moda tenha avançado, claro que sem hipocrisia. Existem marcas que pregam esteriótipos de corpos perfeitos incansavelmente, capitalizando a indústria da moda.”

DV: – Hoje muito se fala sobre “inclusão”, qual é a função da moda na inclusão social?

“No passado moda e inclusão andavam na contramão, hoje em dia a história é outra, grandes marcas vem tratando a moda em outras vertentes apresentando o “diferente” democratizando, mas a grande questão à analisarmos é, se a marca simplesmente quer manter a integridade ideológica, ou de fato existem práticas de diversidades constantes, com reflexões inclusivas abrindo mão do viés lucrativo.”

DV: – Como surgiu a ideia de um programa de rádio voltado para assuntos de moda, estética e qualidade de vida? Como começou no mundo da comunicação?

“Nossa essa pergunta me causou um flash-back, me fez repensar onde entrou a estética e a comunicação na minha vida de farmacêutica (rsrsrs), pra isso preciso contar um pouco da minha história . Iniciei minhas atividades como farmacêutica no balcão de uma drogaria na cidade de São Paulo e naquela época já me interessava pela área de estética, analisando à legislação pertinente a profissão, me identifiquei com a Laserterapia, comecei um treinamento para atendimentos na depilação a laser, nas horas vagas de trabalho da farmácia, comecei uma jornada dupla entre balcão de drogaria, atendimento estético na depilação a laser, com um desejo no coração de voltar para Votuporanga e assim aconteceu, fui contratada para gerenciar uma farmácia na cidade de Rio Preto; Lá tinha sobre meus cuidados uma equipe média de 20 funcionários, onde pouco se falava de divulgação na rede social, fiz várias cursos relacionados a atendimento ao cliente, pós e pré venda, estratégia de vendas, entre outros. A caminhada foi árdua, fiquei lá por 04 anos, conciliando a gerência com os atendimento estéticos e precisava muito da comunicação como instrumento de trabalho, sei que fiz a diferença na empresa. Creio que foi ali, que o despertar para comunicação ganhou a primeira sementinha, só que a vontade de buscar novos desafios me deixava inquieta, prestei um processo seletivo da Unifev para docente e voltei para Votuporanga numa instituição de ensino que devo minhas formações. Sou filha da casa com orgulho e poder dividir a sala dos professores com meus mestres foi muito gratificante, me dediquei muito e foi pela docência que busquei novas formações como Sociologia, Pedagogia e como divisor de águas da minha vida finalizei meu doutorado.

A ponta do iceberg ao mundo da comunicação apareceu pelo convite do Prof. Dr. Ramom na época gestor da FEV e Frev, com apoio do Prof. Fernando Menechelli comecei apresentar o programa Colégio Unifev na TV, logo por sugestão do Luciano Guimarães comecei gravar um programa que chamava ‘Com Estilo’ que abordava assuntos de moda, beleza, saúde, estética, qualidade de vida e foi na TV Unifev que tive a oportunidade de aprender sobre edições e captações de imagens e vídeos. Era totalmente leiga, os gestores da época acreditaram em mim, a Unifev foi uma escola na área da comunicação, tanto é que foi pela instituição que fiz pós em comunicação corporativa.

Porém a vida me reservava surpresas, fui agraciada pelo proprietário da CPTV Rio Preto, Ricardo Sanches, que viu por uma publicação impulsionada meu trabalho e me convidou a apresentar o programa na sua emissora. Com uma nova roupagem mas com temas parecidos com os da TV Unifev, foi intitulado ‘Seu Estilo’. Pronto, voltei a trabalhar na cidade de Rio Preto, só que não na área farmacêutica, mas sim num programa de TV.

Meu vínculo com Votuporanga nunca terminou porque desde que voltei para Rio Preto, meus atendimentos na clínica de depilação a laser criaram forças e assim surgiu a minha empresa SILMAC estética avançada e saúde a qual tenho muito orgulho.

Procurando um canal de comunicação confiável para divulgar a empresa, fui até o Dirceu Camargo do canal 92,1 a Clube FM e lá conversamos, porém ele já tinha recebido indicações por meio do Waliz Tomenasci meu padrinho na Clube para participar de um quadro na rádio, logo que cheguei o Dirceu com sua experiência, já sugeriu o Estilo e CIA no horário do Clube da Moçada conduzido pelo Osmar Cunha na época, isso em meados de 2019, o quadro teria os moldes dos programas que apresentava na TV e foi um sucesso de aceitação e audiência, entramos ao vivo na rádio e plataforma do Facebook da Clube FM, todas as terças feiras 11hrs, recebemos convidados e realizamos sorteios, temos um Feedback super positivo.

Sou grata por cada alma que cruzou meu caminho por todo esse tempo, me fazendo transformar e aprender de alguma forma. Por isso cito alguns nomes, porém são muitas pessoas envolvidas.

Nossa longa história né, mas foi assim que surgiu Estilo e Cia na Rádio Clube e meu caminhar no mundo da estética, moda, beleza, saúde e qualidade de vida.”

A beleza da simplicidade, ligada à beleza estética, sincroniza o que há de mais belo na natureza humana, não apenas a moda, mas qualquer produto ou serviço podem resgatar a dignidade humana. Basta coragem e fé, esse é o segredo do sucesso de Silvia Amaral!

Colaborou (Andrea Anciaes)