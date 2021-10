DART: a missão da Nasa pra proteger a Terra de asteroides

“Vamos garantir que uma rocha vinda do espaço não nos mande de volta à Idade da Pedra”, diz Thomas Statler, cientista da Nasa, no podcast da agência.

Em vez disso, o lançamento da espaçonave é um “teste para garantir que temos as capacidades para deter esse asteroide no futuro, se houver um”.

Dimorphos, com cerca de 160 metros de diâmetro, é “mais típico do tamanho dos asteroides que podem representar a ameaça significativa mais provável para a Terra”, segundo a Nasa.

Se a Nasa detectar um asteroide que represente um risco para a Terra — segundo Statler, a agência não trabalha com essa hipótese pelo menos nos próximos 100 anos — ela tentaria atingi-lo e mudar seu curso, em vez de destruí-lo completamente.

“A colisão mudará a velocidade da minilua em sua órbita ao redor do corpo principal em uma fração de um por cento, mas isso mudará o período orbital da minilua em vários minutos — o suficiente para ser observado e medido usando telescópios na Terra”, diz a agência em seu site.

A espaçonave DART se separará do foguete SpaceX e navegará no espaço por mais de um ano antes de atingir Dimorphos no fim de setembro de 2022, quando a dupla de asteroides estará perto o suficiente da Terra — 11 milhões de quilômetros — de modo que os cientistas poderão vê-los.

A interação será gravada por um lançamento de satélite italiano de 14 kg da espaçonave.