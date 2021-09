Daniel David se reúne com deputado Baleia Rossi e pede recursos para Santa Casa 

Além de Baleia Rossi, o vereador se reuniu com os parlamentares Tiririca, Fausto Pinato, Luiz Carlos Motta Enrico Misassi, e apresentou ofícios solicitando o apoio ao hospital de Votuporanga/SP.

O vereador Daniel David (MDB) se reuniu com o deputado federal Baleia Rossi para apresentar diversas indicações solicitando emendas parlamentares para atender o custeio e manutenção da Santa Casa de Votuporanga/SP.

Em sua indicação, Daniel pede que o deputado apresente emendas parlamentares beneficiando o hospital filantrópico de Votuporanga, que atende 53 municípios da região. “É fundamental que essa ajuda venha para atender nosso hospital que oferece atendimento via SUS a mais de 50 cidades da região”, destacou Daniel.

Além do deputado Baleia Rossi, o vereador votuporanguense se reuniu com os parlamentares Tiririca, Fausto Pinato, Luiz Carlos Motta Enrico Misassi, e apresentou ofícios solicitando o apoio destes ao hospital filantrópico de Votuporanga.

Daniel também esteve presente com o prefeito Jorge Seba no Ministério do Meio Ambiente em busca de recursos para programas ambientais de Votuporanga.

No gabinete do deputado Motta, Daniel e o prefeito Seba reforçaram o pedido de R$ 300 mil para a reforma do CEC; (Centro de Educação e Cultura).

No gabinete do deputado Tiririca, as lideranças pediram novas emendas para instalação de academias ao ar livre.