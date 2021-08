Daniel David pede tapa-buracos em diversas vias de Votuporanga

Parlamentar solicitou também a instalação de redutor de velocidade na Rua Javari, próximo a confluência com a Rua Iguaçu, no bairro Jardim Marin.

O vereador Daniel David (MDB), por meio de indicações, solicitou ao Poder Executivo que sejam realizados serviços de tapa-buracos em diversas vias de Votuporanga/SP.

O parlamentar solicitou melhorias na Rua Paraná, no trecho entre as ruas Sergipe e das Bandeiras. Também na Rua Alagoas esquina com a Rua Guerche; além da Avenida Brasil, no bairro Boa Vista.

David ainda indicou ao Executivo Municipal, a instalação de redutor de velocidade na Rua Javari, próximo a confluência com a Rua Iguaçu, no bairro Jardim Marin, visando evitar que veículos trafeguem em alta velocidade.