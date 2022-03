Daniel David pede serviços de tapa-buraco na Rua Javari 

O vereador ressaltou que as melhorias na malha asfáltica do local evitarão danos a veículos, bem como acidentes com motociclistas e ciclistas.

Com o objetivo de promover melhorias para os usuários da Rua Javari, o vereador Daniel David (MDB) pediu a Secretaria Municipal de Obras da Prefeitura de Votuporanga/SP serviços de tapa buracos no local.

O parlamentar ressaltou em sua justificativa que as melhorias na malha asfáltica do local evitarão danos a veículos, bem como acidentes com motociclistas e ciclistas que por ali trafegam.

“É sabido que com as intempéries, aliada a passagem constante de veículos, buracos começam a surgir no leito carroçável de nossas vias públicas, fato que requer reparos imediatos para evitar danos aos usuários”, explicou Daniel David.