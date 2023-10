Daniel David pede melhorias no trânsito de Votuporanga 

Entre os ajustes, o vereador solicitou a demarcação de vaga para idoso na Rua Amazonas.

Na 35ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, realizada na noite da última segunda-feira (2.out), o vereador e presidente do Legislativo, Daniel David (MDB), apresentou uma indicação em que pede melhorias no trânsito, especialmente na Rua Amazonas, principal via comercial do município.

Além disso, o parlamentar diz estar atento a outras eventuais melhorias que possam colaborar com a fluidez do trânsito e oferta de vagas de estacionamento naquela região.

No documento, Daniel David solicita ao Poder Executivo que, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, que realize a demarcação de sinalização de trânsito de vaga de idoso na Rua Amazonas, nas proximidades do número 3982, na região central.

O vereador justificou a necessidade da iniciativa, destacando o aumento significativo no tráfego de veículos nas vias públicas da cidade nos últimos anos. E enfatizou que essa medida tem o objetivo de proporcionar maior acessibilidade e comodidade para a população idosa da região central de Votuporanga.

“Tendo em vista que o tráfego de veículos aumentou consideravelmente em nossas vias públicas nos últimos anos, fato que requer investimentos constantes nesse segmento por parte do poder público municipal”, concluiu o vereador em sua justificativa.