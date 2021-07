Daniel David pede instalação de quadra de ‘Beach Tennis’ no Parque da Cultura

Parlamentar destacou que o objetivo é incentivar a prática de esporte e lazer da população, proporcionando melhor qualidade de vida e evitar o estresse, além de outras doenças relacionadas ao sedentarismo.

O vereador Daniel David (MDB) encaminhou ao prefeito Jorge Seba uma indicação para que através a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, promova estudos que viabilizem a construção de uma quadra de “beach tennis” no Parque da Cultura, em Votuporanga/SP.

Na justificativa, o parlamentar destacou que o objetivo é incentivar a prática de esporte e lazer da população, proporcionando melhor qualidade de vida e evitar o estresse, além de outras doenças relacionadas ao sedentarismo.

Beach Tennis

A modalidade é uma mistura de vôlei de praia com o tênis, porém, sem as regras técnicas desses dois esportes.

O beach tennis é um esporte muito dinâmico e considerado de fácil aprendizado.

As partidas são disputadas em duplas e as regras se resumem basicamente em rebater a bolinha para o outro time, sem deixá-la ‘pingar’ no chão.