Daniel David pede implantação de estacionamento em 45º em avenidas no Pozzobon 

Vereador solicitou providências para as avenidas Mário Pozzobon e Jerônimo Figueira da Costa, argumentando que irão solucionar o problema de vagas para estacionamento de veículos naquela região da cidade.

O presidente da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, o vereador Daniel David (MDB), apresentou nas últimas duas sessões ordinárias, indicações que pedem a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento, que promova a implantação de estacionamento de 45º (graus), no segundo canteiro central da Avenida Prefeito Mário Pozzobon; assim como no segundo canteiro da Avenida Jerônimo Figueira da Costa, no bairro Pozzobon.

O parlamentar justificou apontando que as medidas irão solucionar o problema de vagas para estacionamento de veículos na região Norte da cidade. O vereador pondera ainda que “o pedido partiu de solicitações de moradores que o procuraram recentemente e deve ser atendido na maior celeridade possível, já que representa a participação popular na gestão administrativa da cidade, o que está previsto em nosso Plano Diretor e Estatuto da Cidade.”