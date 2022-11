Daniel David pede a revitalização da Praça da Matriz de Votuporanga 

Vereador pediu melhorias, inclusive, na tradicional Fonte Luminosa; justificando que solicitação visa atender munícipes que procuram os parlamentares diariamente para buscar melhorias na comunidade.

Entre os assuntos tratados na 40ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, desta segunda-feira (7.nov), sem projetos pautados na ordem do dia, o vereador Daniel David (MDB) apresentou por meio de indicação que a Prefeitura promova a revitalização da Fonte Luminosa na Praça Dr. Fernando Costa, a conhecida praça da Matriz.

O parlamentar justificou o pedido, apontando que a solicitação visa atender munícipes que procuram os vereadores diariamente para buscar melhorias na comunidade; além de que, por conta das festividades de final de ano, que estão bem próximas, a concentração de pessoas no centro de Votuporanga aumenta significativamente, principalmente pelas atrações natalinas que ficam dispostas na praça e com isso, as melhorias se fazem necessárias.

“Solicitamos ao Poder Executivo, que providencie a revitalização da fonte da Praça Dr. Fernando Costa, como substituição das lâmpadas por LED, bem como promova manutenção do calçamento, limpeza dos bancos e retirada dos galhos secos, visando garantir a estética urbanística do local”, pediu Daniel David.