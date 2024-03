Daniel David pede a inclusão de avenida e ruas no plano de recape asfáltico 

Vereador, presidente da Câmara, solicitou melhorias como recape asfáltico, reforma em lombadas e desobstrução de bocas-de-lobo.

Durante a 7ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga/SP realizada nesta segunda-feira (4.mar), o presidente da Casa de Leis, vereador Daniel David (MDB), apresentou diversas indicações a secretarias de governo visando melhorias em vários pontos da cidade, como por exemplo: recape asfáltico, reforma em lombadas e desobstrução de bocas-de-lobo.

A Secretaria de Planejamento recebeu o pedido do vereador para incluir as ruas Jurandir Lopes, Santa Cruz e do Café, além da Avenida Nicola Lupo, no cronograma de obras de recapeamento asfáltico, uma vez que a malha asfáltica desse local se encontra totalmente deteriorada.

Conforme Daniel David, moradores fizeram o pedido, já que se trata de medida necessária para garantir uma malha asfáltica de boa qualidade a toda comunidade dessa via e as demais pessoas que por ali trafegam. “Essa reivindicação representa a participação popular na gestão democrática da cidade no que tange ao desenvolvimento de suas políticas públicas.”

O vereador ainda pediu à Secretaria de Obras que faça a manutenção do redutor de velocidade instalado na Avenida 9 de Julho, visando evitar transtornos aos motoristas e motociclistas. E ainda que providencie a manutenção de boca-de-lobo na Rua José Silvestre Riva, no 5º Distrito Industrial Alcides Alves da Silva, evitando assim, transtornos a comunidade.

Daniel também apontou a necessidade de desobstruir um bueiro na Rua Goiânia, esquina com a Rua Paschoal Gripe, além da construção de um sarjetão com canaleta na confluência das ruas Governador Fernando Costa com Mário Bigai.