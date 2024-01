Daniel David celebra a liberação de R$ 250 mil para o custeio da Santa Casa 

Recurso é proveniente de emenda parlamentar da deputada federal Simone Marquetto (MDB).

A semana começou com a notícia de uma conquista que trará benefícios diretos para os pacientes da Santa Casa de Votuporanga/SP. O vereador Daniel David (MDB), presidente do Poder Legislativo, celebra a liberação de R$ 250 mil em recursos via emenda parlamentar da deputada federal Simone Marquetto (MDB).

A destinação já foi direcionada para os cofres da Santa Casa, único hospital de Votuporanga que atende pacientes dos SUS (Sistema único de Saúde), instituição filantrópica sem fins lucrativos, referência em serviços de saúde de alta complexidade e que presta atendimento a 53 municípios das regiões de Votuporanga, Fernandópolis, Jales e Santa Fé do Sul.

“A Santa Casa trabalha de forma incansável para melhorar a assistência aos pacientes, principalmente aos usuários do SUS e as doações são essenciais para a sobrevivência da entidade, principalmente desse momento que estamos atravessando”, comenta Daniel David.

A emenda para Votuporanga foi solicitada pelo parlamentar em agosto de 2023, quando esteve em viagem oficial a Brasília/DF onde visitou gabinetes de deputados no Congresso Nacional: “Naquela viagem apresentamos vários pedidos de recursos e Votuporanga acabou contemplada com a liberação dos R$ 250 mil da emenda da deputada Simone Marquetto. Eu só tenho a agradecer à deputada por olhar pelo povo de Votuporanga nesse ato de apoio aos nossos moradores. O custeio da saúde é caro e emendas como essa ajudam a Santa Casa a continuar prestando um atendimento humanizado e de qualidade a quem mais precisa”, destacou Daniel David.

A deputada Simone Marquetto, autora da emenda foi prefeita de Itapetininga por duas vezes, vice-presidente do MDB Mulher e vice-coordenadora da bancada paulista na Câmara dos Deputados.