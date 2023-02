Daniel David busca em Brasília recursos para Santa Casa e entidades assistenciais 

O presidente da Câmara Municipal de Votuporanga esteve na capital federal e se reuniu com deputados federais.

Nesta semana, o presidente da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, vereador Daniel David (MDB) esteve em Brasília/DF, em audiência com deputados federais. Na ocasião, protocolou diversos ofícios solicitando apoio dos parlamentares para a liberação de emendas parlamentares para as áreas da saúde e assistência social do município.

No gabinete do deputado federal Delegado Palumbo (MDB), David protocolou um ofício solicitando o apoio para uma emenda ao orçamento da União no valor de R$ 500 mil para a Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga – instituição filantrópica sem fins lucrativos, referência em serviços de saúde de alta complexidade e que presta atendimento a 53 municípios das regiões de Votuporanga, Fernandópolis, Jales e Santa Fé do Sul.

“A Santa Casa trabalha de forma incansável para melhorar a assistência aos pacientes, principalmente aos usuários do SUS e as doações são essenciais para a sobrevivência da entidade, principalmente desse momento que estamos atravessando”, destacou o vereador.

Ao deputado federal Fábio Teruel (MDB), Daniel pediu recursos na ordem de R$ 300 mil para a Santa Casa para custeio e manutenção do hospital. E ainda uma emenda parlamentar no valor de R$ 100 mil para a APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Votuporanga, visto que a entidade presta relevante serviço para a cidade no que tange ao desenvolvimento das políticas públicas sócio/assistenciais.

Conforme o presidente da Câmara, a APAE atende mais de 160 alunos portadores de alguma necessidade especial e que busca sempre melhorias em sua estrutura visando o bem-estar dos seus assistidos.

Em audiência com o deputado federal Baleia Rossi – presidente do MDB Nacional, Daniel David reivindicou o seu apoio para liberar emenda parlamentar no valor de R$ 300 mil para a Santa Casa, visando o custeio, manutenção e investimentos do hospital filantrópico.

O deputado Baleia ainda recebeu o pedido para liberar emenda parlamentar no valor de R$ 100 mil para a Comunidade Nova Vida – Crenavida, que é uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos, reconhecida como Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal e tem por finalidade o atendimento assistencial visando o auxílio aos pacientes a terem uma vida saudável e digna e serem direcionados à sua total recuperação.

Em audiência no gabinete da deputada federal Simone Marquetto (MDB), David pediu emenda parlamentar no valor de R$ 100 mil visando melhorar a infraestrutura da Casa da Criança de Votuporanga, que presta serviços ao atendimento assistencial, educacional, cultural e esportivo das crianças, adolescentes e suas respectivas famílias. “É uma instituição objetiva a convivência social, garante o direito e fortifica os vínculos familiares e comunitários, bem como altera a maneira e a qualidade de vida desses jovens, que na grande maioria são de famílias carentes”, justificou Daniel.

Ainda à deputada Simone Marquetto, Daniel protocolou ofício no sentido de viabilizar emenda parlamentar no valor de R$100 mil para a infraestrutura da Entidade Assistencial Lar São Vicente de Paulo, já que a mesma presta relevante serviço para Votuporanga no que tange ao desenvolvimento das políticas públicas sócio/assistenciais.