Daniel David apresenta Moção de Repúdio contra empresa de iluminação pública 

O presidente da Câmara Municipal de Votuporanga/SP classificou como ‘péssimo’ o trabalho da empresa RSM Engenharia, contratada para prover serviços de manutenção e instalação de iluminação pública no município.

A condução da iluminação pública de Votuporanga/SP tem se tornado um verdadeiro pesadelo recorrente entre os vereadores. A questão que é motivo de reclamação interminável por parte dos parlamentares, resultou em uma Moção de Repúdio apresentada na 20ª sessão ordinária, desta segunda-feira (3.jun), pelo vereador Daniel David (MDB), presidente da Casa de Leis, à empresa RSM Engenharia.

Em sua justificativa, Daniel David apontou que a empresa contratada para prover serviços de manutenção e instalação de iluminação pública em nosso município, que iniciou os trabalhos em fevereiro do presente ano, “tem falhado de forma recorrente em suas responsabilidades, resultando em uma série de problemas que afetam diretamente a segurança e o bem-estar de nossos cidadãos”.

Além disso, segue a moção, “a postura insensível e descompromissada da RSM Engenharia frente às nossas demandas tem demonstrado total desrespeito pelo contrato estabelecido e pela população que serve. A falta de transparência e comunicação adequada agrava ainda mais a situação, deixando-nos à mercê de uma prestação de serviços inaceitável”.

Ainda segundo Daniel David, “diante desse cenário lamentável e intolerável, exigimos medidas imediatas por parte das autoridades competentes para cobrar da RSM Engenharia uma postura condizente com as necessidades e expectativas de nossa população. É imperativo que sejam tomadas providências enérgicas, incluindo a revisão contratual, aplicação de penalidades e, se necessário, rescisão do contrato com a referida empresa. Esta moção de repúdio é uma demonstração clara de nossa insatisfação com o serviço prestado pela RSM Engenharia e reafirma nosso compromisso em defender os interesses e a qualidade de vida de nossos cidadãos votuporanguenses.”