Daniel David acompanha comitiva da Santa Casa de Votuporanga em busca de recursos 

Vereador esteve em audiências com deputados federais em Brasília/DF e reivindicou recursos financeiros para o hospital filantrópico e ainda para a APAE e a Casa da Criança.

O vereador Daniel David (MDB) esteve nesta semana, em Brasília/DF acompanhando a comitiva de diretores da Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga/SP, na busca de recursos financeiros para o hospital filantrópico.

O parlamentar se reuniu com diversos deputados federais e apresentou diversas reivindicações para Votuporanga.

Ao deputado federal Eli Correa Filho, Daniel pediu o seu apoio para que apresente emenda parlamentar para custeio ou manutenção para a Santa Casa. O vereador justificou ao deputado que a Santa Casa é um hospital estruturante, de grande porte, referência em atendimentos complexos, como UTIs, Neonatal e Geral, cirurgias cardíacas, ortopedia, cirurgia cardiovascular, Medicina Nuclear, ressonância magnética, terapia renal substitutiva, entre outros.

Ao deputado federal Luiz Carlos Motta, o vereador pediu o seu apoio para propor uma emenda parlamentar no orçamento do Governo Federal no valor de R$100 mil visando melhorar a infraestrutura da Casa da Criança de Votuporanga – instituição filantrópica, que tem por finalidade o atendimento assistencial, educacional, cultural e esportivo das crianças, adolescentes e suas famílias.

“Essa entidade depende exclusivamente do apoio público e de doações de pessoas físicas e jurídicas, porém, em decorrência da pandemia, essas doações caíram, afetando diretamente os assistidos, que por muitas vezes possuem somente o que lhes são oferecidos na instituição”, destacou Daniel David.

A comitiva de diretores da Santa Casa e também o vereador votuporanguense estiveram em audiência com a equipe do deputado federal Fausto Pinato e se reuniram com o deputado federal General Peternelli.

Em audiência no gabinete do deputado federal Baleia Rossi, o vereador Daniel apresentou reivindicação para o Governo Federal liberar emenda no valor de R$100 mil para a entidade APAE – Associação de Pais e Amigos dos Deficientes de Votuporanga – que atende 160 pessoas portadoras de alguma necessidade especial, e que busca sempre melhorias em sua estrutura visando o bem-estar dos assistidos.