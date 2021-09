Daniel Alves revela quase ter fechado com o Athletico após conversa com Petraglia: “Balancei”

Daniel Alves decidiu não assinar com nenhum time até o fim do ano, mas admitiu que ficou balançado com a proposta que recebeu do Athletico. Em entrevista ao podcast Flow Sport Club, o jogador contou sobre a negociação e destacou que gostaria de trabalhar com o presidente do Furacão, Mario Celso Petraglia.

– Recebi bastante ofertas. Mas, sendo bem sincero, eu peco muitas vezes por isso, mas aqui no Brasil, se eu pudesse estar do lado, ia ser do Petraglia. Esse cara é uma águia gigante de conhecimento, de como fazer as coisas, de não participar de um sistema, de acreditar naquilo que faz. O cara te explica as coisas, e você se apaixona pelo cara. Eu balancei. Mas eu falei, calma, vamos dar um tempo para tudo isso, assimilar. Dar um tempo para eu colocar as ideias no lugar. Qual o preço (estou) disposto a pagar? Não estava, então acabou – disse Daniel Alves.

Livre no mercado após deixar o São Paulo, Daniel Alves foi procurado por quatro clubes do Brasil e do exterior, segundo informou seu estafe. Além do Athletico, houve interesse do Flamengo e Fluminense, com quem teve negociação mais avançada.

Após propostas e contrapropostas, o Flu chegou a ficar confiante em um desfecho positivo. Porém, as partes não chegaram a um acordo e as negociações foram encerradas.

Sem um acerto, o lateral de 38 anos declarou em suas redes sociais que não assinará com nenhum time até o fim do ano. O prazo para inscrições de jogadores no Campeonato Brasileiro terminou na última sexta-feira.

Com as janelas das principais ligas europeias também fechadas, o lateral-direito teria como possibilidade ligas secundárias da Europa ou mercados alternativos em outro continente. Com o “período sabático”, o campeão olímpico poderá se realocar em um novo clube no início de 2022, quando reabrem as janelas das principais do Velho Continente e o mercado brasileiro.

Sem clube, Daniel Alves ficou fora também da lista de convocados de Tite para os últimos três jogos da seleção brasileira neste ano pelas Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar.

Jogador com mais títulos na história, Daniel Alves chegou ao São Paulo em 2019 em uma contratação considerada como uma das maiores do futebol brasileiro. Campeão paulista nesta temporada, o lateral entrou em atrito com o clube em razão de uma dívida milionária.