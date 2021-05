Daniel Alves é cortado, Tite convoca Emerson, e Guga entra na lista da seleção olímpica

Lateral do São Paulo tem lesão no joelho direito confirmada, e jovem do Bétis chamado por André Jardine para amistosos é substituído por jogador do Atlético-MG.

O técnico Tite fez a segunda mudança na lista da seleção brasileira para os próximos dois jogos das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022 nesta manhã de terça-feira (25). Depois de cortar o zagueiro Lucas Veríssimo, do Benfica, e chamar Felipe, do Atlético de Madrid, o treinador principal precisou trocar nesta terça-feira o veterano Daniel Alves pelo jovem Emerson, de 22 anos, do Bétis, que fazia parte da lista de André Jardine para os amistosos da equipe olímpica. Com isso, Guga, do Atlético-MG, foi incluído nos testes da equipe que se prepara para ir a Tóquio.

O comunicado da CBF informa que o lateral-direito do São Paulo foi “desconvocado devido a uma lesão no joelho direito e a impossibilidade de se recuperar a tempo para o período de treinos e jogos.” Seria o retorno à seleção brasileira do jogador de 38 anos. Na noite de segunda-feira passada, no programa “Bem, amigos”, Daniel Alves disse que, se não estivesse 100%, não seria conveniente se apresentar ao grupo de Tite.

É a segunda vez que Tite convoca Emerson. Mas o lateral-direito titular deve ser mesmo Danilo, que jogou as quatro primeiras rodadas das eliminatórias. O jovem do Bétis negocia para se apresentar ao Barcelona na próxima temporada.

O Brasil tem 100% de aproveitamento em quatro jogos na competição classificatória para a Copa do Mundo e lidera as Eliminatórias. Em 4 de junho, sexta-feira da semana que vem, enfrenta o Equador, em Porto Alegre. Na terça-feira seguinte, dia 8, encara o Paraguai, em Assunção. Em seguida, embarca para a Copa América. A estreia será dia 14, contra a Venezuela, ainda em sede indefinida.

*Com informações do globoesporte