Daniel Alves comemora convocação para a Copa do Mundo: “Dia de vitória” 

Em vídeo, lateral ressalta superação depois ter ficado fora de 2018, e refuta críticas.

Daniel Alves publicou nas redes sociais um vídeo comemorando a convocação para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo. A lista foi divulgada pelo técnico Tite no início da tarde da última segunda-feira (7.nov).

“Hoje é dia de vitória e por isso estou muito feliz. Receber essa notícia me enche de orgulho e satisfação. Quatro anos atrás estávamos na mesma situação e acabou que por uma lesão grave fiquei fora. As lágrimas que naquele dia eram de tristeza, hoje, são de alegria”, disse o jogador.

“A frase clichê: ‘nunca desista dos seus sonhos’ é real e estou aqui para comprovar. Quatro anos se passaram e estamos aqui novamente depois de tanto foco, disciplina. Valeu a pena porque me trouxeram aqui”, comentou.

O lateral foi um dos nomes que mais chamaram atenção na lista. Aos 39 anos, ele defende Pumas e vem de uma temporada com apenas 12 jogos e muitas críticas no México.

Sua convocação foi alvo de muitas contestações nas redes sociais. Sobretudo, em razão do tempo em que o jogador está sem atuar.

“Infelizmente não estamos aqui para agradar a todo mundo e nem é meu objetivo. Mas estamos aqui para não falhar com aqueles que confiam na nossa entrega, na nossa dedicação, no amor que sentimos por esse esporte, por vestir essa camisa, por poder lograr grandes coisas com essa camisa. Assim foi em toda a minha vida.”

Daniel Alves será o jogador mais velho a defender a Seleção Brasileira em uma Copa do Mundo, superando Djalma Santos, que disputou o Mundial de 1966 com 37 anos. Durante a coletiva de imprensa da convocação, o técnico Tite explicou sua escolha.

“O critério do Daniel Alves é o critério de todos. Ele premia qualidade técnica individual, premia seu aspecto físico e traz seu aspecto mental. Tal qual os outros. Alguns com mais de uma qualidade, outros com mais de outra”, afirmou Tite.

Daniel e os demais convocados vão se apresentar na próxima segunda-feira, em Turim, onde a Seleção permanecerá até o dia 19, quando seguirá para o Catar.