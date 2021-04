Dança, música e teatro integram o Cultura On-line deste fim de semana

Apresentações já alcançaram mais de 65 mil visualizações desde o início do projeto.

O “Cultura On-Line”, evento produzido pela Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga, que iniciou em fevereiro deste ano, já alcançou mais de 65 mil visualizações. A edição neste final de semana terá apresentações de artistas da cidade que foram comtemplados pela Lei Aldir Blanc, outros por participação voluntária, além dos que integram o Núcleo de Iniciação às Artes Cênicas (NIAC), projeto da própria Secretaria.

A linha de shows conta com músicas, poesia e danças e a transmissão ocorrerá no sábado (17) e domingo (18) a partir das 13h e mais uma vez será pelas redes sociais da Prefeitura, no YouTube e no Facebook.

Programação

No sábado, a primeira apresentação é um show pocket com o cantor sertanejo Matheus San, reunindo diversidades do segmento sertanejo como o arrocha e forró, no estilo do interior.

Em seguida, às 14h, a Almagêmea Escola e Boutique de Dança fará o encerramento com o espetáculo “Broadway”. Em 2010, ele foi o primeiro a ser realizado no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo” e teve coreografias de musicais conhecidos como Dreamgirls, Aladdin, High School Musical, Carmen, Cantando na Chuva, Nine, A Família Adams, A Bela e a Fera, Cabaret, Mamma Mia, O Fantasma da Ópera, Grease, Chorus Line, O Mágico de Oz, Chicago e Cats.

No domingo, o início das apresentações é musical, com o Duo D2 Cleber & Jane. Com mais de 20 anos de carreira, os músicos votuporanguenses apresentam o Projeto “100 anos de MPB”, que foi comtemplado pela Lei Aldir Blanc, resgatando sucessos de 1920 até os dias atuais.

E, finalizando às 14h, o dançarino Ticko Bboy, por meio do apoio da Lei Aldir Blanc, apresenta o “Sexta Feira Dança”, uma produção cultural de trabalhos de dança em formato híbrido.

Mesclando as apresentações nos dois dias haverá, nos intervalos, outras atrações. No sábado, o público poderá assistir à interpretação do texto “Frerrugem Mercury” feita pelo ator e palhaço votuporanguense Mikael Yadish. Esse trabalho faz parte do projeto realizado pelo NIAC, onde poemas e poesias são produzidos no formato videopoema. Ainda nesse dia, terá a performance do músico Marco Muzi com a canção “Ver o Mar”, do compositor João Erbetta. O jovem intérprete e compositor revisita clássicos do passado dos gêneros Jazz, Soul e Bossa Nova em arranjos contemporâneos energizados pela estética Lofi.

Novamente no domingo, Muzi volta à cena, mas dessa vez com a canção “Come Fly With Me”, de Frank Sinatra e Billi May.

Além de música, a poesia também estará presente por meio da Abayomi Cia. de Teatro com o Projeto “Poesia em Casa”, que é uma experiência de registro em vídeo da produção literária de poetas de Votuporanga. Nessa apresentação, os poetas que terão suas poesias representadas são Ester Alkimim Zanco Rodella, Ivi Pastorelli Morita, José Luís Piacenti (Pi), Lu Vespa e Rupert Azevedo.

Para o “Cultura On-line” desse dia, serão apresentados dois videopoemas, o “Para Drummond” de Ester Alkimim e “Herança”, de Rupert Azevedo.