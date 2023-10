Dalbert Mega surge como opção nas eleições municipais 2024 

Empresário votuporanguense, que é uma novidade no quadro político local, aparece entre os personagens que compõem o efervescente caldeirão político votuporanguense.

Como noticiado pelo Diário, o caldeirão político de Votuporanga/SP está com fervura em potência máxima visando o pleito eleitoral de 2024. Naturalmente, o momento é de articulação, muitas reuniões e discussões de bastidores para chegar aos nomes de possíveis pré-candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereadores.

O clima esquentou nesta semana, quando o deputado federal Maurício Neves – presidente estadual do PP (Partido Progressistas), divulgou em suas redes sociais um vídeo em que recebia em seu escritório político na capital paulista, lideranças políticas de Votuporanga.

Isso porque, coube ao deputado a responsabilidade de reestruturar a legenda nos municípios do estado e fortalecer o protagonismo que possui em âmbito federal.

Entre os personagens, uma novidade no quadro político votuporanguense. O empresário Dalbert Mega Ferreira, conhecido por seu hobby em colecionar veículos de alto padrão, proprietário de posto de combustível (Auto Posto Liberdade), nome que, segundo ele, escolheu por conservador e defensor de valores Deus, Pátria, Família e Liberdade. Dabert Mega ainda possui locadora de veículos e de aparelhos de estética, que faz locação para todo o Brasil.

Ainda segundo apurado, Mega é amigo pessoal de Mauricio Neves e defensor das mesmas bandeiras: família, empreendedorismo e agronegócio. Além de que, ambos possuem características semelhantes quando o assunto é excelência em gestão.

Por sua vez, Dalbert afirma que é seu grupo quem irá deliberar as possíveis candidaturas visando 2024. Entre os líderes de seu grupo, está o vereador Cabo Renato Abdala – um representante, por vezes solitário, da oposição na Câmara Municipal de Votuporanga.

De acordo com Mega, ele procurou a liderança estadual do PP, por sua proximidade ao deputado Maurício Neves e por entender que o partido representa uma grande força no cenário político do país, mas que na cidade de Votuporanga encontra-se sem utilidade há muito tempo, sem ao menos ter sido utilizado nas últimas eleições, perdendo seu protagonismo peculiar ao que representa o Partido Progressistas.

Desta forma, além do atual prefeito Jorge Seba (PSD), Bruno Arena (PT), e agora, Mega (PP), podem embolar a disputa pela cadeira do Poder Executivo votuporanguense. Esses são os nomes que aparecem como possibilidade de engrossar a corrida no próximo pleito, pelo menos, por enquanto.