Dalbert Mega se encontra com ex-ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, o astronauta Marcos Pontes

Bem-articulado, com visão de futuro, incansável na busca por ideias inovadoras, investimentos e recursos para Votuporanga. O empresário Dalbert Mega, que já declarou publicamente a sua intenção de ser candidato a prefeito de Votuporanga, segue com agenda movimentada de encontros e visitas na cidade e na região. Recentemente, Mega deu mostras de seu prestígio e foi especialmente convidado para um importante encontro político em Catanduva, onde participou do 2° Encontro Paulista de Gestores e Conselheiros Municipais da Juventude.

Durante o evento, com o livro “O Menino do Espaço: a História do Primeiro Astronauta Brasileiro” em mãos, Dalbert Mega foi atenciosamente recebido pelo grande nome do encontro, o senador eleito por São Paulo, tenente-coronel da Força Aérea Brasileira (FAB), atualmente na reserva, ex-ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações e astronauta Marcos Pontes. Entre os assuntos foram apresentados pedidos de melhorias para a população, assim como foi feito o pedido de liberação de recursos via orçamento do Governo Federal com objetivo de zerar a fila de espera por exames. Mega também convidou o senador paulista para visitar em breve Votuporanga, cidade que ele conheceu em 2014 quando participou de um seminário como palestrante. O senador é muito bem-visto no município, sendo que nas eleições de 2022, Pontes foi o senador mais votado em Votuporanga por 64% dos eleitores.