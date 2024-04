Dalbert MEGA, pré-candidato a prefeito pelo PRD,  monta chapa forte para buscar cadeiras na Câmara

Nome cada vez mais conhecido nas ruas, nas rodas de conversa e já anunciado como pré-candidato a prefeito de Votuporanga nas eleições municipais do dia 6 de outubro pelo PRD (Partido Renovação Democrática), o empresário votuporanguense Dalbert Mega segue trabalhando nos bastidores em busca de ideias inovadoras para o desenvolvimento da cidade, assim como também mobiliza os seus correligionários para organizar uma legenda forte para concorrer em pé de igualdade às cadeiras no Poder Legislativo. Mega explica que foram selecionados pré-candidatos que têm currículos variados, de reconhecidos históricos de trabalho na comunidade, que defendem os valores familiares, que amam Votuporanga e o Brasil, sendo protagonistas em cada área de atuação.

Entretanto, os nomes dos pré-candidatos a vereador do PRD, por enquanto, são mantidos em sigilo, seguindo o calendário e os prazos da Justiça Eleitoral. “No momento, posso dizer que será um time forte, com representantes de vários segmentos e com qualidades diversas. Temos policial militar, policial civil, professores, artistas e outros nomes que serão divulgados em breve. Contamos também com um vereador, pré-candidato à reeleição, o Cabo Renato Abdala. Nomes de coragem para aniquilar aquilo que atrapalha a nossa cidade de crescer e se desenvolver”, destaca.

Mega também comenta que o Poder Legislativo, em sua visão, terá papel fundamental no próximo governo, mas precisa agir alinhado aos anseios da população, fora de eventuais interferências e até pressões do Poder Executivo.

Ele afirma que planeja uma campanha limpa, de respeito aos outros nomes que surgem como pré-candidatos, mas que pretende evidenciar “os pontos negativos do atual establishment de um grupo político que domina as ações da cidade há vários anos”.

“Sou pré-candidato porque acredito que é a hora da mudança. Votuporanga precisa de novos valores e de novas lideranças”, comenta o empresário. Bem articulado, com visão de futuro, incansável na busca por ideias inovadoras, investimentos e recursos para Votuporanga, Mega segue com agenda movimentada de encontros e visitas na cidade e na região. Em breve, afirma que dará mais detalhes sobre seus planos e propostas em uma eventual eleição ao posto de chefe do Poder Executivo da cidade.

