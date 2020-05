Dado visita obra antienchente na Avenida José Silva Melo

A obra segue em andamento com 40% dos serviços executados; primeiro trecho já recebeu asfalto.

O Prefeito João Dado visitou, na tarde da última quarta-feira (27/5), a obra antienchente da Avenida José Silva Melo que segue com 40% dos serviços já executados. Dado esteve acompanhado de Secretários Municipais e vereadores, entre eles, os Secretários de Planejamento, Jorge Seba; e de Obras, Mauro Álamo. Também acompanhou a visita, o presidente da Associação de Moradores do bairro Paineiras, um dos bairros beneficiados com a obra, Gilberto Aparecido de Oliveira, o Giba.

Os serviços tiveram início no cruzamento da Avenida José Silva Melo com a Rua Mário Grejanin, seguindo pela via pista Sul. Até o momento, a obra foi executada até o cruzamento com a Rua Rio Grande, inclusive com o primeiro trecho já asfaltado. O trabalho segue em andamento no trecho entre a Rua Rio Grande e a Rua Rio de Janeiro, com instalação de tubulações.

A obra terá 1.164 metros (1,1 km) de extensão com aduelas e tubos circulares de concreto armado e 30 caixas de captação e interligação. São quase R$ 5 milhões de investimento, sendo R$ 2.078.558,20 de obras de infraestrutura para implantação de galerias de águas pluviais na Avenida José Silva Melo, Rua Venezuela e Rua Padre Izidoro Cordeiro Paranhos e R$ 2.778.140,00 para fornecimento de aduelas de concreto para obra.