Dado se reúne hoje com 16 prefeitos da região para definir prevenções à Covid-19

Além dos prefeitos participam do encontro o presidente da Unifev, Celso Vasconcelos e o provedor da Santa Casa, Luís Fernando Góes Liévana.

O Prefeito João Dado se reunirá, nesta sexta-feira (14/8), com prefeitos de outros 16 Municípios da região para definir e dar seguimento às ações de combate e prevenção à Covid-19, que estão sendo realizadas em parceria com as cidades atendidas pela rede de saúde de Votuporanga. A ideia é juntar forças para criar mais UTIs Covid em Votuporanga. O evento Centro de Cultura e Turismo, no Parque da Cultura.