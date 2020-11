Dado recebe Seba para tratar sobre transição de Governo

Decreto que institui a Comissão de Transição será publicado no Diário Oficial Eletrônico de quarta-feira (18/11).

O Prefeito João Dado recebeu Jorge Augusto Seba, eleito para governar Votuporanga a partir de 1º de janeiro de 2021, o encontro aconteceu na manhã desta terça-feira (17/11). Entre os assuntos trabalhados constaram a transição de Governo e as obras em andamento. Participaram do encontro o vice-prefeito eleito, Cabo Valter, e os dez integrantes que irão compor a Comissão de Transição representando as duas administrações.

Dado parabenizou o prefeito e o vice-prefeito eleitos pela conquista e demonstrou tranquilidade e confiança nesta etapa transitória que se inicia. “Nós estamos felizes com essa posição do nosso povo e vamos deixar para o próximo Governo uma realidade muito positiva em que todas as obras já estão sendo entregues e as que remanescerem em fase de conclusão contarão com dinheiro em caixa para não haver qualquer prejuízo para a nova Administração.”

Durante a reunião, o novo Prefeito Jorge Seba protocolou a indicação dos nomes que irão compor a Comissão representando sua Administração. “Temos um grande trabalho pela frente, mas sei que todos unidos, faremos o melhor para Votuporanga”.

O Decreto que institui a Comissão de Transição será publicado no Diário Oficial Eletrônico de quarta-feira (18/11). Farão parte da Comissão, representando o Governo Dado: Douglas Lisboa da Silva, Ronaldo Armando de Mattos, Miguel Maturana Filho, Eder Horita de Melo e César Fernando Camargo, sob a Coordenadoria de César Fernando Camargo; representando o Governo Seba: Valter Benedito Pereira, Edison Marco Caporalin, Jerônimo Figueira da Costa Filho, Deosdete Aparecido Vechiato e Gustavo Nascimento Tosto e Amaral, sob a Coordenadoria de Jerônimo Figueira da Costa Filho.