Dado anuncia obras de melhorias para o município

No inicio da tarde de hoje (3) o prefeito João Dado apresentou à imprensa 4 importantes obras de melhorias para o município. Ele estava acompanhado dos representantes das construtoras Noromix, Luana Gomes Magri e Cantoia & Figueiredo. Entre as obras, últimas apresentadas na sua gestão, constam: a reforma do Centro de Zoonoses; melhorias no Complexo da Ferroviária; troca da iluminação da Avenida das Nações e obras na Avenida Pansani.

Já na manhã desta sexta-feira (4) o prefeito eleito Jorge Augusto Seba (PSDB) e o vice, Valter Benedito Pereira (MDB), reúnem profissionais da imprensa, para anunciar os primeiros nomes que vão compor o secretariado do novo governo. Seba também vai apresentar um balanço do andamento do processo de transição. (Foto Andrea Anciaes)