Adriano Fidelis – Da formação em cinema na Argentina para a Odontologia em Votuporanga

DIA DA CIDADE – O percurso de Adriano Fidelis para voltar para Votuporanga

“Minha casa sempre foi habitada por estrangeiros por causa do Rotary Club. Meu pai integrava o setor de intercâmbio, então quase todos os anos vinha alguém de fora passar alguns meses em casa. Em uma dessas, uma alemã que ficou em casa me disse que eu deveria fazer intercâmbio na Alemanha.

Tive a oportunidade de participar do programa, e aos 17 anos fui para a Alemanha, estudar um ano do colegial lá. A experiência foi muito interessante e enriquecedora. Pude viajar muito, tanto pelo interior do país, como para países vizinhos. Quando voltei para o Brasil, e com o desejo de estudar cinema, ainda queria vivenciar novas culturas. Uni o útil e o agradável, estudar cinema em um país com grande tradição cinematográfica, e de passo, aprender melhor outra língua. Fui para a Argentina, e fiquei 6 anos na cidade de La Plata, onde pude viver muito da cultura latino-americana, por haver estudantes de todo o continente.

Voltei para São Paulo, e decidi mudar de vida completamente. Estudei odontologia, me especializei em implantodontia, e durante a pandemia voltei para Votuporanga, onde trabalho atualmente.

Tenho muito carinho, pois é a cidade onde nasci, onde estão a maioria dos meus parentescos, onde me sinto realmente em casa, e onde iniciaram as amizades mais longas da minha vida. Um grande brinde a Votuporanga, a todos os votuporanguenses e a nossa história!”