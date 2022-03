Cursos da UNIFEV se reúnem em palestra sobre o mundo digital

Aula inaugural foi ministrada pela jornalista e especialista em Marketing Lenise Ferreira, no Auditório do Campus Centro, na noite da última segunda-feira.

A UNIFEV, por meio das suas graduações em Administração, Ciências Contábeis e Publicidade e Propaganda, realizou na noite de segunda-feira (14.mar), uma palestra de boas-vindas aos seus alunos. Ministrada pela jornalista e especialista em Marketing Lenise Ferreira, a aula abordou as tendências do mundo digital, reunindo no Auditório do Campus Centro aproximadamente 120 espectadores.