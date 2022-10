Cursos da Unifev desenvolvem atividades no Conecta Criança

Evento realizado no último sábado, contou com a participação de alunos e professores da Educação Física e Pedagogia.

Os cursos de Educação Física e Pedagogia da Unifev estiveram presentes no último sábado (8.out), no Conecta Criança, na Concha Acústica, realizando atividades à comunidade.

Os graduandos da Pedagogia, sob a supervisão dos professores do curso, promoveram diversas brincadeiras e oficinas, como contação de histórias, pinturas no rosto e desenho livre. Os estudantes de Educação Física desenvolveram aulas de futebol e ritbox.

Para o coordenador de Pedagogia, Prof. Me. Anderson Bençal Indalécio, a participação em eventos como este torna-se um importante laboratório para a prática profissional. “Nossos alunos são estimulados ao contato com a profissão desde os primeiros anos, fazendo com que visualizem o mercado de trabalho e todas as suas possibilidades”, disse.