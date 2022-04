Cursos da UNIFEV dão início a circuito de atividades neste sábado

Primeiro encontro será em Votuporanga, na Praça Cívica (próxima à Concha Acústica); projeto passará por sete municípios da região.

Os cursos de Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição e Psicologia realizarão, neste sábado (2.abr), um circuito de atividades gratuitas, com início em Votuporanga, seguindo por diversas cidades da região. O primeiro encontro do projeto UNIFEV em Ação será na Praça Cívica (próxima à Concha Acústica do município), das 8h às 12 horas.