Curso Técnico Integrado em Votuporanga está com inscrições abertas

Curso será realizado gratuitamente nos dias 5 e 6 de março, no auditório da Unifev – Cidade Universitária.

Estão abertas as inscrições gratuitas para o Curso Técnico Integrado, em Votuporanga. A qualificação será realizada nos dias 5 e 6 de março, no auditório da Unifev, na Cidade Universitária, que fica localizado na Avenida Nasser Marão, nº 3.069, Parque Industrial. Vale ressaltar que as vagas são limitadas e as inscrições serão feitas até às 12h do dia 1º de março ou até atingir o limite de inscritos, por meio do link https://www.ablp.org.br/curso- tecnico-integrado-em- votuporanga-sp-inscricoes- abertas/

O Curso Técnico Integrado conta com patrocínio das empresas Proposta Engenharia Ambiental, Constroeste Ambiental, Mejan Ambiental e Converd, e apoio institucional da Saev Ambiental, Prefeitura de Votuporanga, Cidas (Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Ambiental Sustentável) e Unifev. Entre os temas estão: Lixões, Aterros Sanitários, Valorização dos Resíduos e Gestão Municipal de Resíduos Sólidos.

Confira programação completa:

5 de março (terça-feira)

Tema: Lixões

7h50: Recepção dos participantes;

8h15: Abertura oficial (Valoriza Resíduos, Prefeito de Votuporanga, Cetesb, MP e Consórcio)

Moderador: Luiz Gonzaga Alves Pereira

8h50: 1ª Aula – Legislação – Licenciamentos – Novo Marco Legal Saneamento (Eng. Luis Gustavo Gallo Vilella, que é superintendente da Saev Ambiental)

9h30: 2ª Aula – Atual Cenário da destinação final de RSU na região do Consórcio (Gerente Regional da Cetesb Votuporanga – Carolina Rizzato)

10h15: Intervalo Café

Moderador: Evandro Tagliaferro

10h40: 3ª Aula – O Impacto Ambiental dos lixões e a resolução Cetesb 4470 (disposição em valas), e os planos futuros do governo do estado de SP (Coordenador de resíduos Sólidos – SEMIL – Evaldo Azevedo)

11h20: 4ª Aula – Recuperação de áreas contaminadas e uso e Ocupação de Áreas Degradadas

(João Gianesi Netto)

12h: Almoço (Livre)

Tema: Aterros Sanitários

Moderador: Antonio Carlos Delbin

13h30: 5ª Aula – Seleção de Áreas, Concepção e Diretrizes de projetos de Aterros Sanitários e exercício de simulação (Engº Eleusis Bruder Di Creddo)

15h00: 6ª Aula – Métodos de Operação de Aterros Sanitários (Engº Luciano Banzatto)

16h00:Intervalo Café

16h20: 7ª Aula – Monitoramentos Ambientais em Aterros Sanitários (Engº Evandro Tagliaferro)

6 de março (quarta-feira)

Tema: Aterros Sanitários e Valorização dos Resíduos

09h – Encontro Técnico Regional, com a participação de com a participação de Luiz Gustavo Gallo Vilela – Saev Ambiental – Votuporanga, Kátia Regina Penteado Casemiro – Secretaria Meio Ambiente – São José do Rio Preto, Alexandre Aparecido Ignácio de Godoi – Secretaria Meio Ambiente Valentim Gentil Luiz Sérgio Vanzela – Secretário do Meio Ambiente de Fernandópolis.

Moderados: Eng. Luiz Gonzaga Alves Pereira

Tema: Gestão Municipal de Resíduos Sólidos com foco em *PNRS Lei 12.305 e os Planos (PMGRIS) e Marco Legal Do Saneamento – Lei 14.026, com destaque a Sustentabilidade Econômica do Manejo dos RSU, e a Regionalização.

11h30: Encerramento

11h45: Almoço (Livre)

Moderador: Luciano Banzatto

13h15: 8ª Aula – Alternativas Tecnológicas no Tratamento de Efluentes Líquidos (Chorume) de Aterros Sanitários (Eng. Antonio Carlos Delbin)

14h45: 9ª Aula – Rotas Tecnológicas no Tratamento de Resíduos (Eng. Eleusis B. Di Creddo)

15h45: Intervalo Café

Moderador: Luiz Gustavo Gallo Vilella

16h: 10ª Aula – Produção de CDR e Recuperação Energética do biogás em Aterros Sanitários (Eng. Luiz Gonzaga Alves Pereira e Antonio Carlos Delbin)

16h45: 11ª Aula – Compostagem – Desafios Produção de Composto Orgânico de Qualidade a partir de RSU e o Case: Unidade Operacional de Constroeste – São José do Rio Preto (João Gianesi Netto e Eng. Wagner Constroeste)

17h45: Encerramento