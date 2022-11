Curso de Publicidade e Propaganda lança três novas edições da Revista .P

Conteúdo conta com projetos científicos desenvolvidos pelos alunos dos últimos anos da graduação que debatem sobre temas importantes para a profissão.

O curso de Publicidade e Propaganda da Unifev lançou na noite de terça-feira, dia 22, as últimas três edições da Revista .P, que tem como principal objetivo tornar público os trabalhos científicos desenvolvidos pelos alunos do último período da graduação.

O evento, que foi realizado no Memorial, contou com a presença do reitor do Centro Universitário de Votuporanga, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon; do coordenador do Núcleo de Pesquisa, Prof. Dr. Edson Roberto Bogas Garcia; da coordenadora da graduação, Profa. Ma. Vanessa Mara Pagliarani Zeitune; egressos, alunos e convidados.

Segundo Vanessa Zeitune, a experiência de poder lançar essas edições é fantástica. “A primeira foi feita em 2020, e estávamos no começo da pandemia. Nós, professores, nos reunimos e pensamos em cada detalhe para que esse projeto pudesse sair do papel da melhor forma possível. Focamos na interdisciplinaridade com os estudantes, que elaboraram trabalhos científicos com muito zelo e temas específicos pertinentes para o futuro da profissão”, destacou.

“Tornamos um momento que era muito triste e solitário para todos em algo diferente, e os alunos conseguiram contextualizar e debater com seus colegas, de forma on-line, por meio da nossa revista. Isso foi muito importante e histórico para todos nós”, refletiu a coordenadora.

A revista conta com três edições on-line, disponíveis no site da Unifev, através do link https://unifev.edu.br/ publicacoes/revista/21/ revista-p e pode ser acessada gratuitamente. “É uma oportunidade para que o vestibulando que possui interesse nessa área conheça um pouco do conteúdo trabalhado na graduação”, disse Vanessa.

Para o reitor, a revista é um dos diferenciais do curso na Instituição. “Além da Rádio, da TV e dos demais laboratórios, os alunos de Publicidade e Propaganda também tem acesso à publicação digital de uma revista, que divulga os trabalhos realizados por eles e apresenta o que é desenvolvido na graduação”, afirmou.

O aluno Eli Jackson, do 8º período, ficou feliz com o resultado de todo o trabalho desenvolvido. “Foi um grande desafio produzir essa revista. Uma excelente forma de testarmos nossas habilidades e colocarmos na prática tudo o que aprendemos ao longo desses últimos anos”.

A egressa Thayná Amaral, que participou da edição de 2020, falou sobre a emoção de ver a revista pronta. “É importante e incrível rever esse trabalho que nós criamos num momento muito delicado para toda a sociedade. O esforço valeu a pena”, finalizou.

A aluna Maria Pinheiro, do 6º período, está cheia de expectativas para começar a planejar a edição de 2023. “A Unifev nos proporciona essa oportunidade de vivenciar na prática o que é ensinado em sala de aula. Ano que vem é a vez da minha turma produzir, e nós estamos muito ansiosos e confiantes para pensar nas próximas edições.”