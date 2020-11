Curso de Publicidade e Propaganda da UNIFEV inicia campanha em prol do Lar São Vicente

Entidade votuporanguense está pedindo doações de sabão em pó, margarina, bolacha maizena, açúcar e luvas de látex; itens podem ser entregues no local.

O curso de Publicidade e Propaganda da UNIFEV iniciou uma campanha em prol da entidade votuporanguense Lar São Vicente de Paulo. A iniciativa, intitulada “Faça sorrir quem não pode abraçar”, busca incentivar a população a realizar doações ao Lar, que tem passado por dificuldades financeiras nesta pandemia.

A campanha está arrecadando os seguintes itens: sabão em pó, margarina, bolacha maizena, açúcar e luvas de látex. As doações podem ser entregues diretamente na entidade, que fica localizada na rua Germano Robach, nº 2.931.

De acordo com a coordenadora do curso, Profa. Ma. Vanessa Mara Pagliarani Zeitune, toda a campanha está sendo feita de forma digital. “Por conta da situação, ficou inviável fazermos a arrecadação dos itens. Por isso, estamos pedindo que os interessados em doar se dirijam até o local. Sei que podemos contar com o auxílio de toda a comunidade interna e externa nesta corrente do bem”, declarou.

Para quem não puder contribuir com os itens solicitados, também é possível realizar doações em dinheiro: Banco do Brasil, agência 0268-2, conta corrente 100332-1 ou Banco Santander, agência 0091, conta corrente 13000557-1. O CNPJ da entidade é 72.962.202/0001-25.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o Lar São Vicente de Paulo pelo telefone (17) 3421-4539.