Curso de Psicologia da Unifev apresenta projeto de incentivo à leitura

Alunos da graduação arrecadaram mais de 600 livros e produziram o livro A Magia da Leitura; trabalho foi desenvolvido em benefício dos assistidos da Casa da Criança.

Na tarde da última terça-feira (25.abr), um grupo de alunos do 5º período do curso de Psicologia da Unifev lançaram o projeto A Magia da Leitura, com a participação de 33 assistidos pela Casa da Criança. O projeto consistiu na produção de um livro do mesmo nome e na arrecadação de mais de 600 livros infantis que foram entregues aos alunos. O evento contou com a parceria da própria entidade e da Vila Kids Brinquedoteca, local de realização do lançamento.

O espaço foi preparado especialmente para receber as crianças, com contação de histórias, lanches, brincadeiras e a entrega do livro A Magia da Leitura, produzido pelo grupo de alunos do 5º período da graduação, que conta as aventuras da menina Judite em busca do prazer de ler. Além disso, as crianças da entidade também foram presenteadas com 10 livros escolhidos por elas.

De acordo com o graduando William Bernardes, a intenção do trabalho foi levar a psicologia para fora da clínica, em busca de contribuir com a comunidade. “A entidade escolhida foi a Casa da Criança, e lá observamos uma defasagem em leitura e escrita em decorrência da pandemia da Covid-19. Com a questão levantada, estruturamos o projeto buscando contribuir para reverter essa realidade”.

A ação foi desenvolvida na unidade curricular Psicologia e Comunidade, ministrada pelo coordenador da graduação Prof. Dr. Alexandre da Silva de Paula. “Por meio desse trabalho, os alunos buscaram uma forma de oportunizar a essas crianças uma leitura e escrita diferenciadas”, destaca.

A Casa da Criança, que atende a comunidade há 53 anos, está localizada na Avenida República do Líbano, nº 1885, Jardim Residencial Dharma. Atualmente, a entidade assiste crianças e adolescentes de 6 a 15 anos no contraturno escolar.