Curso de Pedagogia da Unifev realiza programação especial em alusão ao Dia Mundial do Livro

Evento contou com a participação do escritor de literatura infantil Prof. Me. Anderson Novello e da contadora de histórias Profa. Esp. Wesley Rossini.

A Pedagogia da Unifev realizou uma imersão no universo da ludicidade para os alunos do curso. Em alusão ao Dia Mundial do Livro, celebrado no dia 23/04, a graduação promoveu duas atividades sobre o universo infantil em evento realizado no Espaço Startup da Cidade Universitária, na última segunda-feira (24.abr).